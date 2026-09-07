Септември разгроми Нефтохимик със 7:1 при U18

Септември София постигна категорична победа със 7:1 като гост на Нефтохимик в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на изкуствения терен във Ветрен.

Столичани решиха изхода на мача още през първото полувреме. Васил Балмов откри резултата в 22-рата минута, а пет минути по-късно Денис Онбашиев удвои. В 29-ата минута Георги Стефанов направи резултата 3:0.

След почивката Септември продължи да доминира. Стефанов отбеляза втория си гол в 51-вата минута, а в 56-ата Теодор Танациев покачи на 5:0. Андрей Грозданов добави шесто попадение в 78-ата минута.

Нефтохимик стигна до почетен гол чрез Константин Димитров в 82-рата минута. Само две минути по-късно Танациев се разписа за втори път и оформи крайното 1:7.

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