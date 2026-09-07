Локомотив София обърна Национал на НСА при U18

Локомотив София победи Национал с 2:1 като гост в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на изкуствения терен на НСА.

Домакините поведоха в 17-ата минута чрез Станислав Симеонов. Само осем минути по-късно обаче голмайсторът получи червен картон и Национал остана с човек по-малко.

Локомотив се възползва от численото си преимущество и в 35-ата минута Мартин Ковачев възстанови равенството.

Пълният обрат бе осъществен в 49-ата минута, когато Виктор Величков отбеляза второто попадение за „железничарите“. До края нови голове не паднаха и Локомотив София си тръгна с трите точки.

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