Славия откри четвъртия кръг в Елитната U18 с победа

Четвъртият кръг в Елитната група до 18 години започна в петък с победа на Славия с 3:1 при гостуването на Ботев София. Останалите седем двубоя ще се изиграят в събота, 5 септември, като лидерът Септември ще се опита да продължи безгрешния си старт.

След успеха си над Ботев София „белите“ вече имат десет точки. За домакините това беше трето поражение от началото на сезона, като те остават с три точки след победата над Янтра в предишния кръг.

Съботната програма започва в 10:30 часа с две срещи. Янтра приема Ботев Пловдив в търсене на първите си точки. Габровци загубиха с 1:2 от Ботев София в третия кръг, докато „канарчетата“ записаха убедителна победа с 5:0 над Локомотив Горна Оряховица.

По същото време Дунав ще бъде домакин на Арда. Русенци започнаха сезона с две поредни победи без допуснат гол, но в третия кръг отстъпиха с 0:3 пред Славия. Арда има четири точки след успеха над Нефтохимик, равенството с Национал и поражението с 1:2 от Локомотив Пловдив.

От 11:00 часа Нефтохимик приема Септември. Бургазлии имат три точки след първите си три мача и в предишния кръг загубиха с 2:5 от Локомотив София. Столичани са едноличен лидер с пълен актив и впечатляваща голова разлика. Септември победи последователно Ботев Пловдив с 4:0, Пирин с 5:0 и Хебър с 9:0, като все още няма допуснат гол.

По същото време Национал се изправя срещу Локомотив София. Домакините ще преследват първата си победа след загубата с 1:2 от Миньор. „Железничарите“ са непобедени и събраха седем точки след успехите над Пирин и Нефтохимик и равенството с Хебър.

От 11:30 часа Хебър приема Берое. Тимът от Пазарджик има една точка и ще се опита да реагира след тежкото поражение с 0:9 от Септември. Старозагорци все още нямат победа, но записаха две поредни равенства – 1:1 с Ботев Пловдив и 0:0 с Пирин.

По същото време Локомотив Пловдив ще бъде домакин на Миньор. „Смърфовете“ са непобедени и имат седем точки, след като в третия кръг победиха Арда с 2:1. Перничани са с шест точки и пристигат след успех със същия резултат над Национал.

Кръгът ще завърши от 15:00 часа с двубоя между Пирин и Локомотив Горна Оряховица. Благоевградчани спечелиха първата си точка при нулевото равенство с Берое. Гостите започнаха сезона с две поредни победи, но в третия кръг допуснаха тежка загуба с 0:5 от Ботев Пловдив.

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