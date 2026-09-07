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  3. Славия обърна Ботев София с три гола преди почивката в Елитната група до 18 години

Славия обърна Ботев София с три гола преди почивката в Елитната група до 18 години

  • 7 сеп 2026 | 14:49
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Славия обърна Ботев София с три гола преди почивката в Елитната група до 18 години

Славия победи Ботев София с 3:1 като гост в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадиона на 57-о училище в столицата.

Домакините поведоха в 20-ата минута чрез Никола Дойнов. Славия обаче реагира бързо и само осем минути по-късно Михаил Тенев възстанови равенството.

„Белите“ стигнаха до пълен обрат в заключителните минути на първото полувреме. Георги Марков се разписа за 1:2 в 43-тата минута, а в добавеното време Георги Рангелов отбеляза третото попадение за гостите.

През втората част нови голове не паднаха и Славия се поздрави с победата след силен завършек на първото полувреме.

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