Ботев Пловдив постигна убедителна победа над Янтра при U18

Ботев Пловдив победи Янтра с 3:1 като гост в двубой от четвъртия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се игра на стадион „Републиканец“ в Царева ливада.

„Канарчетата“ поведоха още в 9-ата минута чрез Любомир Томов. В 34-тата минута Иван Филипов удвои преднината на гостите и Ботев се оттегли на почивката с аванс от два гола.

Пловдивчани продължиха да контролират резултата и след почивката. В 68-ата минута Кръстьо Парапанов отбеляза третото попадение за Ботев.

Янтра стигна до почетен гол в 79-ата минута чрез Арда Челек, който оформи крайното 1:3.

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