Пирин (Гоце Делчев) стартира новия сезон в неделя!

Пирин (Гоце Делчев) стартира новия сезон в Областна група Благоевград (подгрупа Струма) с гостуване на Червено знаме (село Кочан).

Двубоят е в неделя (6 септември) от 17:00 часа.

Гоцеделчевци ще бъдат без един от лидерите си – Иван Макриев, който страда от херния и ще отсъства дълго време от терените.

Играещият треньор Виктор Шишков ще разчита на всички други футболисти, които водиха лятна подготовка с тима.

В последните две контроли Пирин (Гоце Делчев) победи Брезница с 4:3, като в този мач играха предимно юноши, а втората проверка бе срещу израелски противник и завърши 0:0.

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