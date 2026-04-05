  3. Радослав Джугданов: Много важна победа за нас! Всеки се вложи до последно

Радослав Джугданов: Много важна победа за нас! Всеки се вложи до последно

  • 5 апр 2026 | 09:21
  • 684
  • 0
Пирин (Гоце Делчев) постигна победа с 2:0 като гост срещу ЦСКА III (София) в мач от поредния кръг на Югозападната Трета лига.

„Получи се здрав мач на труден терен заради проливния дъжд преди неговото начало. Поздравявам моите момчета за това, че всеки се вложи и даде всичко от себе си. Всеки се стара до последно. Тази победа е изключително важна за нас и продължаваме да следваме целите си“, коментира след края на двубоя старшията Радослав Джугданов пред официалния сайт на Пирин (Гоце Делчев).

„Преди двубоя бяхме разучили добре отбора на ЦСКА и знаехме откъде може да ни създадат проблеми и къде изпитват трудности. Стана точно така, както очаквахме и се възползвахме от бързината на нашите играчи в предни позиции, за да организираме бързи контраатаки. В голяма част от двубоя ограничихме отбора на ЦСКА в атака и се възползвахме от техните неточности, за да реализираме нашите положения“, добави още наставникът.

„Още веднъж, поздравявам футболистите, защото те наистина го заслужават!“, завърши Джугданов.

АЕК и Георгиев с огромна крачка към титлата след победа срещу шампиона

Гневен Найденов след загубата: Пепи Витанов поведе хорото на безхаберието?!

Хьогмо: Солиден мач за нас

Александров: Дузпата реши мача

Чочев: През втората част тотално контролирахме мача

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Ще дойде ли краят на мъките на Септември (Сф)?

ЦСКА със спешна среща - притеснява се за бъдещето на двама от основните си футболисти

Ювентус не може да си позволи грешка срещу Дженоа

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

