Радослав Джугданов: Много важна победа за нас! Всеки се вложи до последно

Пирин (Гоце Делчев) постигна победа с 2:0 като гост срещу ЦСКА III (София) в мач от поредния кръг на Югозападната Трета лига.

„Получи се здрав мач на труден терен заради проливния дъжд преди неговото начало. Поздравявам моите момчета за това, че всеки се вложи и даде всичко от себе си. Всеки се стара до последно. Тази победа е изключително важна за нас и продължаваме да следваме целите си“, коментира след края на двубоя старшията Радослав Джугданов пред официалния сайт на Пирин (Гоце Делчев).

„Преди двубоя бяхме разучили добре отбора на ЦСКА и знаехме откъде може да ни създадат проблеми и къде изпитват трудности. Стана точно така, както очаквахме и се възползвахме от бързината на нашите играчи в предни позиции, за да организираме бързи контраатаки. В голяма част от двубоя ограничихме отбора на ЦСКА в атака и се възползвахме от техните неточности, за да реализираме нашите положения“, добави още наставникът.

„Още веднъж, поздравявам футболистите, защото те наистина го заслужават!“, завърши Джугданов.