Септември (Симитли) пречупи Пирин (ГД) у дома

Септември (Симитли) постигна минимална победа с 1:0 в домакинството си на Пирин (Гоце Делчев) и завърши серията от три двубоя в рамките на осем дни по възможно най-добрия начин.

Въпреки че съперникът се намира на незавидното 16-то място в класирането и е застрашен от изпадане, беше решен да потърси бърз гол в началото, но не успя да застраши вратата на „белите“. Все пак гол на неврокопчани бе отменен заради засада.

Второто полувреме започна много добре за домакините. При едно флангово е центриране Антонио Бачев бе съборен в наказателното поле и съдията отсъди 11-метров наказателен удар. Зад топката застана Тодор Траянов, който нацели левия страничен стълб и пропусна да открие резултата. В 80-ата минута на мача Даниел Топузов напредна с топката, стреля към вратата и вкара гола на пролетния полусезон, какъвто рядко може да видите по българските терени. След плътен и мощен шут отдалеч топката влезе под напречната греда.

В следващия си мач Септември (Симитли) гостува на Банско в местно дерби