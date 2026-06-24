Пирин (ГД) се раздели с треньора

Радослав Джугданов се раздели с Пирин (Гоце Делчев). Младият специалист няма да бъде старши треньор на тима през предстоящия сезон. Джугданов напуска Гоце Делчев след 8 години, в които бе футболист, помощник треньор, а през миналия сезон и старши треньор на първия отбор.

"Благодаря на цялото ръководство на клуба, на всички футболисти, с които съм работил през годините, и разбира се – на верните ни фенове, които не ни изоставиха в нито един момент“, коментира Радослав Джугданов.

"За мен Пирин (Гоце Делчев) е повече от отбор и клуб, тъй като тук прекарах голяма част от кариерата си и научих много. Благодаря на всички треньори, с които работих през годините и които имат принос в развитието ми като треньор“, добави наставникът, който това лято навършва 30 години.

"Съжалявам единствено, че не успяхме да се задържим в групата, въпреки че направихме много по-силен пролетен полусезон, имахме дълга серия от домакински мачове без загуба, но не ни достигна малко. Хубавото бе, че през целия сезон бяхме наистина страхотен колектив, бяхме задружни и футболистите във всеки един момент даваха всичко за отбора“, завърши Джугданов.

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