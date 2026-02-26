Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Югозападна Трета лига
  3. Решиха за отложените срещи от Югозападната Трета лига

Решиха за отложените срещи от Югозападната Трета лига

  • 26 фев 2026 | 15:53
  • 214
  • 0
Решиха за отложените срещи от Югозападната Трета лига

Заснежени терени не позволиха през миналия уикенд провеждането на пет двубоя от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига. Зоналният съвет на БФС – София насрочи въпросните мачове за 11 март.

Югозападна Трета лига – XX кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Кюстендил (Кюстендил) - Ботев (Ихтиман)  0:2

Оборище (Панагюрище) - Септември (Симитли) 2:1

22 февруари 2026 г., неделя, 14:15 часа:

Славия II (София) - ЦСКА III (София)  1:2

Витоша (Бистрица) - Пирин (Разлог)  0:3 служебен

11 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Сливнишки герой (Сливница) - Левски II (София)

ОФК Костинброд (Костинброд) - Банско тийм (Банско)

Балкан (Ботевград) - Струмска слава (Радомир)

Септември II (София) - Пирин (Гоце Делчев)

Рилски спортист (Самоков) - Германея (Сапарева баня)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

Насрочиха отложените мачове от Югоизточната Трета лига

  • 26 фев 2026 | 15:36
  • 278
  • 0
Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

Левски продаде близо 7000 билета за мача с Локомотив (София)

  • 26 фев 2026 | 15:35
  • 1073
  • 1
Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

Трансферът на Салидо е исторически за Лудогорец

  • 26 фев 2026 | 15:09
  • 1090
  • 0
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3777
  • 30
Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

Георги Иванов в разпален разговор с Караманджуков

  • 26 фев 2026 | 14:47
  • 711
  • 2
Созопол привлече таран от Белгия

Созопол привлече таран от Белгия

  • 26 фев 2026 | 13:31
  • 838
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

Тежък тест за Лудогорец в Унгария – успехът значи осминафинал

  • 26 фев 2026 | 08:00
  • 12616
  • 74
Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

Георги Иванов към Бербатов: Няма да му стигнат двата месеца, за да прочете проблемите ни

  • 26 фев 2026 | 14:50
  • 3777
  • 30
Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

Клуб от Серия А набеляза двама от ЦСКА

  • 26 фев 2026 | 09:11
  • 30183
  • 24
Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

Кареасо с черен печат за държавите от Европейския съюз

  • 26 фев 2026 | 09:54
  • 35609
  • 20
Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

Антон Недялков - постоянната величина в дуелите с Ференцварош

  • 26 фев 2026 | 09:00
  • 10033
  • 12
Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

Ще има ли изненади в реваншите в Лига Европа?

  • 26 фев 2026 | 07:30
  • 6035
  • 0