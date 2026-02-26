Решиха за отложените срещи от Югозападната Трета лига

Заснежени терени не позволиха през миналия уикенд провеждането на пет двубоя от 20-ия кръг на Югозападната Трета лига. Зоналният съвет на БФС – София насрочи въпросните мачове за 11 март.

Югозападна Трета лига – XX кръг

21 февруари 2026 г., събота, 14:00 часа:

Кюстендил (Кюстендил) - Ботев (Ихтиман) 0:2

Оборище (Панагюрище) - Септември (Симитли) 2:1

22 февруари 2026 г., неделя, 14:15 часа:

Славия II (София) - ЦСКА III (София) 1:2

Витоша (Бистрица) - Пирин (Разлог) 0:3 служебен

11 март 2026 г., сряда, 15:00 часа:

Сливнишки герой (Сливница) - Левски II (София)

ОФК Костинброд (Костинброд) - Банско тийм (Банско)

Балкан (Ботевград) - Струмска слава (Радомир)

Септември II (София) - Пирин (Гоце Делчев)

Рилски спортист (Самоков) - Германея (Сапарева баня)