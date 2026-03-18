Георги Търтов се завръща за Пирин (ГД)

Пирин (Гоце Делчев) гостува на Септември (Симитли) в регионалното дерби от 24-тия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е на 21 март, събота, от 15:00 ч. на „Арена Симитли“. В сблъсъка през есента Пирин (Гоце Делчев) спечели категорично с 3:1, като тогава това бе и първата победа за сезона, след като отборът стартира с шест поредни загуби.

Добрата новина за старши треньора Радослав Джугданов е завръщането на изтърпелия наказание Георги Търтов. В последния си двубой гоцеделчевци надвиха Сливнишки герой с 1:0 и продължават своята мисия да завършат колкото се може по-нагоре в класирането.