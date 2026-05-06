Наставникът на Пирин (ГД): Чака ни труден, но и много важен мач с Германея

Пирин (Гоце Делчев) гостува на вече изпадналия от Югозападната Трета лига - Германея (Сапарева баня). Двубоят от предстоящия 31-ви кръг е в събота (9 май) от 18:00 часа в Сапарева баня.

"Очаква ни доста труден мач. Домакините вероятно ще подходят без напрежение, освободени, играят пред собствена публика - това са фактори, които не са без значение. Ние ще направим необходимия анализ, ще подходим много отговорно към тях, с нужната мотивация и себераздаване, за да опитаме да го спечелим", коментира Радослав Джугданов пред официалния сайт на Пирин (Гоце Делчев).

"За нас това е поредният важен сблъсък, пред който се изправяме. Тренираме на пълни обороти, имахме проблеми с леки болежки с някои от играчите, но за момента те отшумяват и се надявам всички да са на разположение за съботния двубой".

В последния си мач Пирин (Гоце Делчев) победи като домакин Пирин (Разлог) с 4:2.