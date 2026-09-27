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Свиленград с първа загуба през сезона

  • 27 сеп 2026 | 04:20
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Свиленград с първа загуба през сезона

ФК Свиленград отстъпи с 1:4 на шампиона ФК Хасково в мач от четвъртия кръг на Областна група Хасково.

Гостите успяха да реализират две контраатаки и поведоха с 2:0 до 30-ата минута. В 43-ата Иван Скерлев върна Свиленград в мача след точно изпълнена дузпа. През втората част „жълтите“ започнаха силно, но пропуснаха две възможности. Вместо да се стигне до пълен обрат ФК Хасково стигна до трети гол в 60-ата минута. Десет преди края гостите отбелязаха и четвърто попадение при нова контраатака.

В следващия кръг предстои първото гостуване за Свиленград. Тогава тимът ще премери сили с Бригада (Димитровград).

СНИМКА: fcsvilengrad.com

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