Пирин (Гоце Делчев) с много важна победа

Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Гоце Делчев)
  • 30 апр 2026 | 14:52
Пирин (Гоце Делчев) победи с минималното 1:0 дублиращия отбор на Левски (София) в отложен мач от 25 кръг, игран днес в Гоце Делчев. Единственото попадение реализира Ибрахим Шериф в 20-ата минута.

Мачът започна припряно и за двата отбора, но постепенно домакините взеха инициативата и контрола на двубоя. В 15 минута Пирин организира добра атака, но не бе завършена успешно след центрирането от страна на Търтов. В 20 минута домакините от Гоце Делчев поведоха в резултата. След центриране и разбъркване в наказателното поле на противника, най-съобразителен се оказа Ибрахим Шериф, който довкара топката за 1:0. До края на полувремето създадохме още няколко ситуации, но не успяхме да сме максимално съобразителни. През втората част се получи по- динамичен мач и имаше положения пред двете врати, но и доста пропуски.

Още в 52-ата минута след контраатака и центриране отдясно, Павел Головодов не успя да отбележи. Гостите от своя страна отговориха с няколко пропуска, но и много добри намеси на вратаря на Пирин (Гоце Делчев) – Моламустафа. В 70-ата минута след добро отиграване на Шишков и подаване на фланга, последва центриране, Головодов стреля, но топката се удари в гредата. В 80-ата минута след корнер отляво и удар на Атанас Димитров, топката отново се удари в горната греда. В последните секунди след корнер гостите създадоха разбъркване пред вратата на Пирин (Гоце Делчев), последваха два изстрела, при единия вратарят се намеси и изби, топката обаче остана притежание на „сините“, техен футболист отново стреля, но и този път стражът бе на мястото си.

Следвай ни:

Виж всички

Водещи Новини

