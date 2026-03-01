Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (Гоце Делчев) постигна изключително важна победа, след като повали у дома с 2:1 Кюстендил в мач от 21 кръг на Югозападна Трета лига. Гостите от Кюстендил имаха първи възможност да открият резултата, като още в 4-ата минута се отчетоха с греда след удар на играещия треньор Даниел Младенов. Това сякаш събуди домакините, които диктуваха темпото в оставащите минути до края на първата част. В 43-ата минута Карапетров принуди противников футболист да върне топката към вратаря, но Ибрахим Шериф бе наблизо, открадна я и след като преодоля вратаря, откри резултата за 1:0.

В началото на второто полувреме Кюстендил изравни за 1:1 след изпълнение на корнер и попадение на юношата Борислав Папански. В 75-ата минута Пирин (Гоце Делчев) стигна и до заветното второ попадение. Павел Головодов изведе Георги Търтов, срещу когото бе извършено нарушение в наказателното поле. Главният рефер отсъди дузпа, която Иван Макриев реализира за крайното 2:1. След успеха Пирин (Гоце Делчев) вече е на 16 място с 16 точки, колкото има и 15-ият Септември (София) II, който обаче е с мач по-малко.