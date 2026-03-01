Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Гоце Делчев)
  3. Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (ГД) с безценна победа у дома

  • 1 март 2026 | 09:23
  • 389
  • 0
Пирин (ГД) с безценна победа у дома

Пирин (Гоце Делчев) постигна изключително важна победа, след като повали у дома с 2:1 Кюстендил в мач от 21 кръг на Югозападна Трета лига. Гостите от Кюстендил имаха първи възможност да открият резултата, като още в 4-ата минута се отчетоха с греда след удар на играещия треньор Даниел Младенов. Това сякаш събуди домакините, които диктуваха темпото в оставащите минути до края на първата част. В 43-ата минута Карапетров принуди противников футболист да върне топката към вратаря, но Ибрахим Шериф бе наблизо, открадна я и след като преодоля вратаря, откри резултата за 1:0.

В началото на второто полувреме Кюстендил изравни за 1:1 след изпълнение на корнер и попадение на юношата Борислав Папански. В 75-ата минута Пирин (Гоце Делчев) стигна и до заветното второ попадение. Павел Головодов изведе Георги Търтов, срещу когото бе извършено нарушение в наказателното поле. Главният рефер отсъди дузпа, която Иван Макриев реализира за крайното 2:1. След успеха Пирин (Гоце Делчев) вече е на 16 място с 16 точки, колкото има и 15-ият Септември (София) II, който обаче е с мач по-малко.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

Босът на Локо (Сф): При раздялата с Достанич се разбрахме да не си крадем децата от школата, но и това не се спази

  • 1 март 2026 | 09:33
  • 3037
  • 4
Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 6962
  • 51
Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

Рупанов влезе за малко, а Гурник отново загуби

  • 28 фев 2026 | 23:56
  • 1289
  • 0
Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

Марин Петков откри головата си сметка в Саудитска Арабия

  • 28 фев 2026 | 22:57
  • 12998
  • 12
Левски се похвали с разпродаден сектор

Левски се похвали с разпродаден сектор

  • 28 фев 2026 | 21:18
  • 7892
  • 7
Партизан победи Левски 2007

Партизан победи Левски 2007

  • 28 фев 2026 | 21:02
  • 1283
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

Левски продължава своя поход с битка срещу Локо (Сф) на Генчев

  • 1 март 2026 | 07:07
  • 6962
  • 51
Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

Шокиращ провал за ЦСКА, "червените" паднаха от предпоследния

  • 28 фев 2026 | 19:25
  • 115520
  • 741
На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

На живо: Бедзеки води в Гран При на Тайланд, Марк Маркес се бори за третото място

  • 1 март 2026 | 09:45
  • 451
  • 0
Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

Арсенал и Челси в голямото дерби на Премиър лийг този уикенд

  • 1 март 2026 | 08:19
  • 2598
  • 3
Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

Байерн възтържествува в зрелищно дерби и отказа Борусия от борбата за титлата

  • 28 фев 2026 | 21:30
  • 28056
  • 39
Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

Христо Илиев пред Sportal.bg: Петър Петров ми каза, че аз съм следващото лице на световния спринт

  • 1 март 2026 | 07:35
  • 3341
  • 1