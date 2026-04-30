Джуганов: Отново показахме мотивация

Пирин (Гоце Делчев) надделя над дублиращия отбор на Левски (София) с 1:0 в отложен мач от 25 кръг на Югозападната Трета лига. Ето какво каза старши треньорът на домакините Радослав Джугданов след края на двубоя.

"Благодаря на играчите, че отново показаха мотивация, изиграха мача с необходимото желание и агресия и запазиха концентрация до самия край“, коментира Джугданов пред официалния сайт на Пирин (Гоце Делчев) .

"Искам да добавя, че изиграхме доста труден двубой срещу добре подготвен и агресивен противник. До края на сезона – в оставащите кръгове, знаем, че ще бъде максимално трудно, но ще дадем всичко от себе си и ще преследваме целта си“, завърши наставникът.