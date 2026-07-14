Играещ треньор ще води Пирин (Гоце Делчев) през новия сезон

Пирин (Гоце Делчев) ще има нов играещ треньор. Това е Виктор Шишков, който и през този сезон ще продължи да бъде сърцето и душата на отбора със своя богат опит. На помощ на Шишков ще бъдат специалисти от школата, които ще съвместяват ангажиментите си с първия тим и с децата в Академията.

Пирин (ГД) се раздели с треньора

Тимът стартира летния си подготвителен период на 20 юли в 18:00 часа. Съставът ще разчита предимно на местни футболисти и на юноши от школата, които ще получат шанс за изява. От по-опитните играчи от миналия сезон остават Иван Макриев, Илия Карапетров и Живко Грозданов.

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