Емблематичен играч слага край на кариерата си в Гоце Делчев

Универсалният Мартин Газиев слага край на футболната си кариера, пише "Пирин Спорт". За последно той игра за Пирин (Гоце Делчев) и утре ще излезе за последно на зеления терен като футболист. Това ще стане в изтегления мач от последния кръг на Югозападна Трета лига срещу първенеца Рилски спортист.

Мартин Газиев е на 38 години, изиграл е над 200 мача в професионалния футбол и общо над 600 по терените на България и Северна Македония. Пребори и тежка болест, за да се завърне на терена като футболист. Юноша е на Локомотив (Пловдив), освен за "черно-белите" е играл и за Брестник, Пирин (Гоце Делчев), Работнички (Скопие), Созопол, Септември (София) , Кюстендил, Марица (Пловдив) и Пирин (Разлог).