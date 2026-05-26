Шампионският сезон на "скиорите" приключва утре

Мачът на шампиона Рилски спортист от последния 34-ти кръг на Югозападна Трета лига е насрочен за утре, 27 май, от 18:00 часа. В срещата "скиорите" ще гостуват на вече изпадналия Пирин (Гоце Делчев). Двубоят бе изтеглен с три дни по-рано - по първоначална програма трябваше да се играе в събота, 30 май.

Рилски спортист ще се опита да завърши сезона с победа и да запази реномето си на шампион след две неблагоприятни резултата в последните кръгове. Отборът, воден от Пламен Крумов, ще се стреми към дубъл срещу тима от Гоце Делчев този сезон, след като го победи с 3:0 у дома през есента.