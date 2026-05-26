Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Шампионският сезон на "скиорите" приключва утре

Шампионският сезон на "скиорите" приключва утре

  • 26 май 2026 | 13:50
  • 638
  • 0
Шампионският сезон на "скиорите" приключва утре

Мачът на шампиона Рилски спортист от последния 34-ти кръг на Югозападна Трета лига е насрочен за утре, 27 май, от 18:00 часа. В срещата "скиорите" ще гостуват на вече изпадналия Пирин (Гоце Делчев). Двубоят бе изтеглен с три дни по-рано - по първоначална програма трябваше да се играе в събота, 30 май.

Рилски спортист ще се опита да завърши сезона с победа и да запази реномето си на шампион след две неблагоприятни резултата в последните кръгове. Отборът, воден от Пламен Крумов, ще се стреми към дубъл срещу тима от Гоце Делчев този сезон, след като го победи с 3:0 у дома през есента.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

Добруджа се избъзика с рефер - обяви го за трансферна цел номер 1

  • 26 май 2026 | 11:14
  • 8733
  • 8
Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

Фен на ЦСКА 1948 се похвали със сребърен медал

  • 26 май 2026 | 10:47
  • 1353
  • 4
Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

Венци Стефанов обяви бъдещето на Ратко

  • 26 май 2026 | 10:34
  • 4576
  • 1
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27186
  • 98
Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

Новият бос на Левски развърта кранчето на "Герена"

  • 26 май 2026 | 10:06
  • 9223
  • 21
Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

Африканци разгласиха подробности от договора на Ето'о с ЦСКА

  • 26 май 2026 | 09:53
  • 9983
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 5058
  • 11
Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

Аякс, Брага и ПАО причакват ЦСКА 1948 в ЛК

  • 26 май 2026 | 14:26
  • 1963
  • 1
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 22063
  • 118
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 8539
  • 21
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 27186
  • 98
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 10982
  • 22