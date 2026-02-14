Без победител в Гоце Делчев

1:1 приключиха в Гоце Делчев, местния Пирин и едноименния тим на Костинброд в отложена среща от 19-ия кръг на Югозападната Трета лига. Домакините започнаха с натиск. Бяха изминали началните 120 секунди, когато топката се укроти в мрежата на гостите. После те взеха инициативата. Любомир Сарафски центрира и капитана Мартин Тошев изравни резултата в 26-ата минута. След почивката, топката се разиграваше в половината на Пирин. Липсваше обаче завършващия удар към вратата на отбора от Гоце Делчев. Центрирани топки, пък доведоха до две суматохи пред голлинията на Костинброд.