Тежко контузеният гръцки талант на Борусия (Дортмунд) ще трябва да бъде опериран

Офанзивният халф на Борусия (Дортмунд) Йоанис Константелиас ще бъде опериран през следващата седмица в Мюнхен, информира Sky Germany.

Очаква се възстановяването на 23-годишния футболист да продължи между пет и шест месеца, а завръщането му в игра да бъде през март 2027 г. Борусия (Дортмунд) се надява да може да използва гърка през втората половина на сезона.

🤕 Giannis #Konstantelias wird in der nächsten Woche in München operiert und soll ca. 5-6 Monate ausfallen.



🗞️ PAOKTODAY #BVB pic.twitter.com/Cm38gGfEQe — Aro10 (@AroooBVB) September 3, 2026

Константелиас започна обещаващо за германския гранд, но скъса кръстни връзки на коляното в мача срещу Хамбургер ШФ на старта на Бундеслигата, като преди това се бе разписал в двубоя. Той беше привлечен от гръцкия ПАОК.

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Борусия реагира бързо и взе под наем таланта на Арсенал Итън Нуанери в края на летния трансферен прозорец.

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Снимки: Imago