Тежко контузеният гръцки талант на Борусия (Дортмунд) ще трябва да бъде опериран

Офанзивният халф на Борусия (Дортмунд) Йоанис Константелиас ще бъде опериран през следващата седмица в Мюнхен, информира Sky Germany.
Очаква се възстановяването на 23-годишния футболист да продължи между пет и шест месеца, а завръщането му в игра да бъде през март 2027 г. Борусия (Дортмунд) се надява да може да използва гърка през втората половина на сезона.
Константелиас започна обещаващо за германския гранд, но скъса кръстни връзки на коляното в мача срещу Хамбургер ШФ на старта на Бундеслигата, като преди това се бе разписал в двубоя. Той беше привлечен от гръцкия ПАОК.
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Снимки: Imago