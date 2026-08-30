Ковач се опасява, че халф на Борусия се е контузил

В Борусия (Дортмунд) се опасяват, че халфът на тима Янис Константелиас може да е получил сериозна контузия на коляното в първия мач от Бундеслигата срещу Хамбургер ШФ в събота, завършил с победа от 2:0. 23-годишният грък блесна при дебюта си, отбелязвайки втория гол точно преди почивката. Но той падна на терена, стискайки коляното си през второто полувреме и трябваше да бъде заменен.

“Много ме натъжава случилото се с Константелиас. Трябва да изчакаме диагнозата утре, но не звучи много добре, предвид това, което ми каза лекарят”, коментира старши треньорът на отбора Нико Ковач.

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