Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  3. Ковач се опасява, че халф на Борусия се е контузил

Ковач се опасява, че халф на Борусия се е контузил

  • 30 авг 2026 | 02:11
  • 237
  • 0

В Борусия (Дортмунд) се опасяват, че халфът на тима Янис Константелиас може да е получил сериозна контузия на коляното в първия мач от Бундеслигата срещу Хамбургер ШФ в събота, завършил с победа от 2:0. 23-годишният грък блесна при дебюта си, отбелязвайки втория гол точно преди почивката. Но той падна на терена, стискайки коляното си през второто полувреме и трябваше да бъде заменен.

“Много ме натъжава случилото се с Константелиас. Трябва да изчакаме диагнозата утре, но не звучи много добре, предвид това, което ми каза лекарят”, коментира старши треньорът на отбора Нико Ковач.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

  • 29 авг 2026 | 23:47
  • 3008
  • 1
Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

  • 29 авг 2026 | 23:44
  • 9095
  • 6
Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

  • 29 авг 2026 | 23:39
  • 1882
  • 0
Милан и Бенфика е големият сблъсък в първия ден на Лига Европа

Милан и Бенфика е големият сблъсък в първия ден на Лига Европа

  • 29 авг 2026 | 23:24
  • 2141
  • 0
Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

  • 29 авг 2026 | 22:59
  • 4245
  • 5
Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

  • 29 авг 2026 | 22:18
  • 3469
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 29838
  • 134
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 24997
  • 68
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 52906
  • 143
Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

  • 29 авг 2026 | 21:25
  • 40674
  • 30
Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

  • 29 авг 2026 | 23:44
  • 9095
  • 6
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 32949
  • 70