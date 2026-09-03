Спалети: Перфектен трансферен прозорец не съществува

След като трансферният прозорец вече е затворен, е време за равносметка, преди мислите да се насочат изцяло към терена. Тази на наставника на Ювентус Лучано Спалети за пазара на клуба е положителна. „Вече не съществува перфектният трансферен пазар, а единствено възможният такъв. Има скаутска работа, която идентифицира футболисти, харесвани заради различни характеристики. След това възниква и неочаквана ситуация, към която трябва да знаеш как да се адаптираш, точно както на терена: понякога правиш план за действие, а съперниците са по-добри и трябва да се приспособиш към случващото се в динамиката. Нашите директори бяха много добри в това да се впишат в правилния контекст и да се адаптират към това, което пазарът предлагаше. Покрихме нуждите си по постове и привлякохме няколко футболисти. Беше дълга, а в някои аспекти и трудна работа, защото нямаш възможност да избираш и да вземеш когото искаш от самото начало. Трябва да си добър в покриването на тези роли и да привличаш функционални играчи, които вдигат нивото на отбора, защото това е фундаментално. Привличането на футболисти от Премиър лийг, свикнали с бърз, физически футбол, където възможностите за мислене са силно ограничени, е нещо, което ще издигне нивото на нашия отбор“, заяви треньорът пред „Скай Спорт“.

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Последното попълнение, в хронологичен ред, беше пристигането на Ник Волтемаде от Нюкасъл. „Обикновено тези с неговата физика и височина са по-скоро завършващи нападатели и по-малко взаимодействат с отбора, повече са играчи за наказателното поле. Той обаче е много добър в това да се връща и да играе с отбора, лек е в техниката си, разбира футбола, знае как да дойде и да разиграва в зоната пред наказателното поле, а след това внезапно да атакува пространствата. Има физика, така че играта с глава и завършващият удар в наказателното поле са неща, които, ще му се наложи да научи наизуст, защото той обича да играе футбол. Добър е във физическите сблъсъци и откакто го познавам, постоянно се усмихва: изключително щастлив е да бъде тук, а това вече е важно“, обясни Спалети.

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Новодошлите ще трябва да компенсират тежките отсъствия на Кенан Йълдъз и Кефрен Тюрам. „Това са важни загуби, които ограничават това, което сме изградили. Йълдъз, няма смисъл да го увъртаме, е най-силният футболист, с когото разполагаме. Очакваме го с отворени обятия, радваме се, че операцията е минала добре. Кефрен малко ни изненада, бяхме убедени, че сме го поставили в условия да ни даде всичко от своите качества, които са многобройни и трудни за намиране у други футболисти. Поради тази причина Папе Сар би могъл да има тези характеристики: той нарушава разиграването, познава всички зони на терена, виждаш го да пристига с две хиляди километра в час към противниковата защитна линия, виждаш го да се връща в защита, за да прави шпагати. Има физика, покрива голям периметър, технически качества и знае как да се включи в отборната игра“, продължи наставникът.

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Освен това Спалети ще може да разчита на Николас Гонсалес, Тюн Копмайнерс и Дъглас Луис, които стартираха силно след не толкова бляскаво минало при „бианконерите“. „Във всички компании се говори за управление на ресурсите. Ние също трябва да сме добри в управлението им, да разбираме футболистите и да ги поставяме в условия да изразят своите способности. Гонсалес е футболист, който знае как да играе на късо разстояние и след това да експлодира в дълбочина, умее да комбинира различни поведения в различни контексти. Когато ни пресираха, той отне топката за втория гол с много важна преса, а обикновено не е лесно да намериш у нападателите тази готовност да правят неща, които не носят незабавна награда. Когато влезе в неделя, сякаш казваше: или ще спечелим всички заедно, или аз ще се погрижа. Той е такъв по характер и има навика да играе мачове на високо ниво от националния отбор и Световното първенство. Дъглас Луис е същият: познава играта, носи със себе си състезателния дух, силата и скоростта на Висшата лига. Мислех, че има малък радиус на действие, а го намирам до флагчето за корнер, постоянно трябва да го спирам, защото ролята му изисква и внимание към контраатаките на противника. Копмайнерс трябва да бъде оставен малко на спокойствие: той има познания за тоталния футбол, използвали са го като атакуващ халф, а аз като опорен полузащитник, знае как да подава и да се включва, избира траектории и коридори с чистота и сила на паса, които са в основата на силните футболисти. В неделя той стреля между краката на противника и топката мина оттам. Трябва да му помогнем да осъзнае огромния си потенциал“, коментира той.

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Все още обаче е рано да се говори за цел Скудето. „Целта за нас е свързана с дълбочината на нашия път. Искаме да намираме ежедневна мотивация, ден след ден, която да прави разликата в преследването на крайната цел. От гледна точка на трофеите, трябва да създадем това напрежение. Децата, които те чакат пред портала, ти казват същото, което казват всички: трябва да се печели. Разбрах, че трябва да се печели. Но междувременно нека създадем правилната работна среда, защото ще се печели след седем-осем месеца, ако е възможно да се борим с някого за нещо. В тези месеци е важен пътят, важен е начинът на работа, важно е как влизаш сутрин в съблекалнята и как предаваш на другите желанието да развиваш неща, които ти помагат да спечелиш следващия мач. Без здрава и сериозна работа няма място за повърхностност в нашия клуб и в нашия отбор“, допълни Спалети.

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Снимки: Gettyimages