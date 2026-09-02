Агентът на Кесие обвини Ювентус за проваления трансфер

Джордж Атангана, агентът на Франк Кесие, отвърна на Джовани Карневали и обвини Ювентус за неуспешния трансфер на своя клиент на „Алианц Стейдиъм“: „Въпросът се превърна в уважение, доверие в способностите му и най-вече достойнство.“

Агентът на Кесие Джордж Атангана публикува изявление, за да представи своята гледна точка защо котдивоарският полузащитник, бивша звезда на Милан и Барселона, не се присъедини към Ювентус през летния трансферен прозорец. Договорът на играча 29-годишния футболист с Ал-Хилал изтече през юни, а Ювентус водеше преговори за привличането му в продължение на няколко месеца. В крайна сметка Кесие отхвърли офертата на „старата госпожа“ в края на август и вместо това избра да се завърне в Аталанта.

„Преговорите с Ювентус не започнаха в първите дни на трансферния прозорец. Те започнаха много по-рано, когато Франк, в края на договора си, реши, че иска да се присъедини към Ювентус“, обясни агентът на играча в изявление, цитирано от „Гадзета“.

„Франк доказа конкретно, с факти и огромни финансови жертви, колко много искаше да носи фланелката на Ювентус.“

„Той отхвърли няколко оферти от други клубове, някои от които бяха за суми, които обективно биха били невъзможни за отказ от почти всеки футболист. Той запази желанието си да се присъедини към Ювентус, въпреки че получаваше далеч по-изгодни финансови предложения от това, което би приел от „бианконерите“. Това е основен момент за разбирането на цялата ситуация“, продължи Атангана.

„Следвайки желанията на Франк, работих за постигане на взаимноизгодно споразумение. Разбрахме нуждите на клуба, съгласихме се да изчакаме и дадохме на Ювентус необходимото време, за да финализира изходящите трансфери и да създаде финансовите и спортни условия за отправяне на оферта.“

„Конкретната оферта на Ювентус се материализира едва в последните дни на трансферния прозорец. И въпреки че беше значително по-ниска от първоначално предвидените условия, имах одобрението на играча да преразгледаме неговите изисквания и да ги занижим именно за да отговорим на нуждите и трудностите на Ювентус. В този момент неговият приоритет не беше да максимизира приходите си, а да се присъедини към Ювентус.“

„На тази основа двете страни се опитаха да намерят приемлив компромис и, както се случва, въпреки че Франк показа голяма гъвкавост, за да се намери решение, съвместимо с финансовите изисквания на Ювентус, не можа да се постигне баланс. Вярвайки, че е направил всичко възможно, за да излезе насреща на клуба, и напълно осъзнавайки своята кариера, стойност и същевременно жертвите, които е направил, за да запази Ювентус като свой приоритет, Франк, в края на август, стигна до някои легитимни и разумни заключения относно реалната решимост на клуба да го привлече. Въпросът се превърна в уважение, доверие в способностите му и най-вече достойнство.“

„Има една африканска поговорка, която според мен перфектно улавя смисъла на цялата тази история: „Да желаеш и дълбоко да цениш нещо не означава да си готов да го приемеш на всяка цена. Всичко си има своите граници.“ Франк искрено искаше Ювентус и го демонстрира чрез своите действия, търпение и значителни финансови жертви. Но желанието да носиш определена фланелка не може да означава да се откажеш от достойнството си или от нивото на уважение, което професионалист с неговата кариера смята, че заслужава.“

Изпълнителният директор на Ювентус Джовани Карневали заяви миналата седмица, че сделката се е провалила, защото може би нито Кесие, нито неговият агент са имали достатъчно желание да се присъединят към клуба.

„Имаше много трудности около изискванията на Кесие, но мисля, че основният проблем е, че той и неговият агент просто не бяха достатъчно заинтересовани. Всеки, който идва в Ювентус, трябва да бъде много горд да носи тази фланелка“, каза Карневали преди победата с 2:0 над Парма миналия уикенд.

Агентът на играча отвърна и на директора на „бианконерите“: „Естествено, уважавам правото на всеки да изразява своята позиция, но по този въпрос смятам, че е необходимо да се изяснят нещата“, отговори Атангана.

„Франк Кесие чакаше Ювентус седмици наред, дори когато се очакваше диалогът да остане активен в рамките на установените параметри за финансова устойчивост, за да се финализира споразумение. Вместо това, едва в последните дни на трансферния прозорец клубът прояви готовност да седне и да преговаря конкретно.“

„Искам да бъда абсолютно ясен. Франк Кесие е човек и футболист от най-висок калибър. Той е играл и печелил на най-високите международни нива, притежава характер, опит и пълно съзнание за собствените си решения. Той не е човек, на когото може да се влияе, и никой не взема решения от негово име. Ролята на агента, а още повече на посредника, не е да убеждава играч да приеме предложението на даден клуб, просто за да се осъществи сделка. Ролята е да съветва, да преговаря и да помага за намирането на правилния баланс между финансовите очаквания и спортните съображения на двете страни.“

„Решението за прекратяване на преговорите дойде, когато, изправен пред неотстъпчивостта и срещнатите трудности, Франк почувства, че вече не съществуват условия за постигане на положителен резултат. Това произтичаше от усещането, че ръководството на клуба или е загубило, или може би никога не е притежавало напълно необходимата убеденост и решителност.“

„Искам обаче искрено да благодаря на треньора на Ювентус [Лучано Спалети], който показа голямо уважение към Франк и го мотивира изключително много. Това беше една от причините, ако не и основната, поради която Франк остана на разположение до самия край.“

Сега Кесие подписал тригодишен договор с Аталанта с опция за още един сезон.

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