Двама защитници пропускат сблъсъка между Ювентус и Милан

В съставите на Ювентус и Милан има по един защитник, който няма да бъде на разположение за неделния сблъсък между двата отбора на “Алианц Стейдиъм”.

Халф на Ювентус аут за дълго време заради операция

От “Старата госпожа” обявиха, че Хуан Кабал е получил мускулно разтежение в лявото си бедро по време на вчерашната тренировка на тима. Смята се, че периодът му на възстановяване ще продължи 3-4 седмици. Също така от клуба потвърдиха, че днешната операция на дясното коляно на полузащитника Кефрен Тюрам е преминала успешно. Заради интервенцията французинът ще бъде извън игра поне 4 месеца.

От друга страна, бранителят на Милан Матео Габия днес е пропуснал отборната тренировка заради болки в единия си глезен, които е почувствал във вторник. Според италианските медии той надали ще бъде готов за предстоящия мач. Междувременно, друг бранител - Фикайо Томори, днес поднови занимания наравно със съотборниците си, след като през последните три седмици беше отлъчен от състава, но така и не си намери нов отбор. Това означава, че е възможно да бъде повикан за двубоя с Ювентус.

🔴⚫️ Fikayo Tomori, back as part of AC Milan squad after decision to include him back after the transfer window. pic.twitter.com/3uyJmqkSWT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2026

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Снимки: Imago