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Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

  • 29 авг 2026 | 21:44
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Ювентус 0:0 Парма, греда за домакините

Ювентус и Парма играят при 0:0 в мач от втория кръг на Серия А.

Домакините започнаха много мотивирано и още от първите минути се настаниха в половината на своя противник. Нападенията в тези начални моменти минаваха основно по десния фланг, където бе Франсиско Консейсао. Първата добра ситуация в двубоя обаче дойде на сметката на “дуковете”, когато в 13-ата минута центриране от фал отиде в краката на Ордонес, който стреля опасно, но покрай вратата. Постепенно играчите на Карлос Куеста успяха да се отърсят от първоначалното напрежение и само минута по-късно създадоха страхотно разбъркване пред Гулиелмо Викарио, което обаче доведе само до един неточен опит за изстрел.

Последваха по-спокойни минути, в които гостите успяваха да изнесат играта в по-предни позиции. В средата на първата част Франсиско Консейсао отново влезе в пеналта и прати много остро успоредно подаване, но бранител в жълто и синьо успя да изчисти. Португалецът отправи и най-опасния удар до момента в 33-ата минута, когато стреля опасно пред дъгата на наказателното поле, топката срещна гредата, но се отклони и излезе.

“Бианконерите” започнаха с успех с 3:0 като гост кампанията и днес ще искат да затвърдят добрия старт с нова победа и шест точки от два мача. От своя страна Парма започна с изненадващо домакинско поражение от Каляри и продължава да предлага доста неясноти относно това какво могат да очакват феновете от тима.

Наставникът на Ювентус Лучано Спалети има сериозни проблеми в своя тим след травмите на ключови фигури като Кенан Йълдъз, Уестън Маккени и Кефрен Тюрам. Мястото на Йълдъз е заето от Джонатан Дейвид, който е изтеглен в малко по-задни позиции, а по двете крила ще действат Франсиско Консейса и Жереми Бога. Атаката ще бъде водена от Рандал Коло Муани. Новото попълнение Карим Алайбегович остава на скамейката.

Треньорът на Парма Карлос Куеста залага отново на 3-5-2, а добрата новина за “дуковете” е завръщането на Саша Братшиги от наказание. Адриан Барнабе бе изтеглен в по-предни позиции в първата среща, но днес се очаква той да се завърне в централната си роля на терена, където да си партнира с Ордонес и Кейта. На върха на атаката пък отново е Ел Билал Туре.

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Снимки: Gettyimages

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