Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз преткърпя операция заради счупване в стъпалото и се очаква да бъде извън терените между два и три месеца. Турският национал получи контузия по време на мача срещу Фрозиноне миналата седмица.

От клуба съобщиха за успешната операция на левия му крак и допълниха, че той веднага започна програма по рехибилитация. Травмата му е сериозен удар по амбициите на Юве, но "бианконерите" се надяват да се справят до завръщането му. Тимът на Лучано Спалети стартира сезона с две победи.

🚨⚠️ 𝐌𝐄𝐃𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐍𝐄𝐖𝐒: This afternoon, Kenan Yildiz underwent surgery to stabilise the fracture at the base of the fifth metatarsal in his left foot. The operation was completely successful, and the player will out for 𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗛𝗦. He will begin his… pic.twitter.com/3TnrzA6H0s — JuveFC (@juvefcdotcom) August 31, 2026

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