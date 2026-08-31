Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз преткърпя операция заради счупване в стъпалото и се очаква да бъде извън терените между два и три месеца. Турският национал получи контузия по време на мача срещу Фрозиноне миналата седмица.
От клуба съобщиха за успешната операция на левия му крак и допълниха, че той веднага започна програма по рехибилитация. Травмата му е сериозен удар по амбициите на Юве, но "бианконерите" се надяват да се справят до завръщането му. Тимът на Лучано Спалети стартира сезона с две победи.