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Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

  • 31 авг 2026 | 20:46
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Кенан претърпя операция, ще отсъства до три месеца

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз преткърпя операция заради счупване в стъпалото и се очаква да бъде извън терените между два и три месеца. Турският национал получи контузия по време на мача срещу Фрозиноне миналата седмица.

От клуба съобщиха за успешната операция на левия му крак и допълниха, че той веднага започна програма по рехибилитация. Травмата му е сериозен удар по амбициите на Юве, но "бианконерите" се надяват да се справят до завръщането му. Тимът на Лучано Спалети стартира сезона с две победи.

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