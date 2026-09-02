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Халф на Ювентус аут за дълго време заради операция

  • 2 сеп 2026 | 12:03
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Множество източници в Италия твърдят, че полузащитникът на Ювентус Кефрен Тюрам ще претърпи операция на коляното утре и няма да се завърне в игра до януари 2027 г. Халфът на „бианконерите“ ще се подложи на хирургическа интервенция поради пателофеморален синдром, който го измъчва от края на сезон 2025-26.

По-рано тази седмица Тюрам е посетил специалиста по коленни травми Бертран Сонери-Коте в Лион. Според „Гадзета“ и „СпортМедиасет“ именно лекарят е препоръчал операцията като най-добро решение. „Гадзета“ обяснява, че процедурата ще адресира износването на хрущяла, покриващ задната част на капачката на коляното, и ще бъде извършена артроскопски.

Френският полузащитник не взе участие в нито една от предсезонните контроли на Ювентус, като през по-голямата част от лятото тренираше индивидуално, отделно от основната група.

В последния ден от трансферния прозорец Ювентус привлече Папе Матар Сар под наем от Тотнъм с опция за закупуване, за да добави дълбочина в средата на терена и да замести Тюрам през първата част от кампанията.

Друга звезда на торинския гранд, Кенан Йълдъз, наскоро също претърпя операция заради фрактура на стъпалото и ще бъде извън игра за поне три месеца.

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