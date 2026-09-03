Захари Сираков: Във втори мач подаряваме победата на съперника

Спортист (Своге) загуби с 1:2 гостуването си на Марек в мач от Втора лига. „Шоколадите“ изравниха в 85-ата минута, но минута след това допуснаха грешка, която доведе до победния гол на противника.

„Изиграхме много добър мач и като цяло съм доволен от начина, по който отборът се представи. Започнахме много добре, имахме своите моменти и възможности да открием резултата, но допуснахме гол след корнер през първото полувреме“, коментира старши треньорът Захари Сираков пред официалния сайт на Спортист Своге.

„През втората част заиграхме още по-атакуващо, търсихме изравняването и успяхме да го постигнем в 85-ата минута. За съжаление, вместо да използваме момента и да запазим концентрация, веднага след това допуснахме втори гол след груби наши грешки“, добави наставникът.

„Това е втори мач, след този с Несебър, в който буквално подаряваме победата на противника. Това е нещо, върху което трябва много сериозно да работим, защото добрата игра сама по себе си не е достатъчна. Във футбола грешките се наказват и трябва да се научим да бъдем по-концентрирани и отговорни във всеки един момент от мача“, завърши Захари Сираков.

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