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  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Късна драма донесе победата на Несебър срещу Спортист

Късна драма донесе победата на Несебър срещу Спортист

  • 16 авг 2026 | 20:21
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Късна драма донесе победата на Несебър срещу Спортист

Несебър спечели гостуването си срещу Спортист (Своге) с 1:0 с драма в добавеното време на срещата в мач от четвъртия кръг на Втора лига.

Несебър се добра до гол в последните секунди, играят се още три мача
Несебър се добра до гол в последните секунди, играят се още три мача

Морският тим се нанесе своя удар в последните секунди и така Несебър записа втора поредна победа в първенството след успеха през миналия кръг срещу Добруджа.

От друга страна „шоколадите“ записват първа загуба.

Несебър имат 6 точки във временното класиране, докато Спортист (Своге) е с 5 пункта.

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