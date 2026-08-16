Късна драма донесе победата на Несебър срещу Спортист

Несебър спечели гостуването си срещу Спортист (Своге) с 1:0 с драма в добавеното време на срещата в мач от четвъртия кръг на Втора лига.

Несебър се добра до гол в последните секунди, играят се още три мача

Морският тим се нанесе своя удар в последните секунди и така Несебър записа втора поредна победа в първенството след успеха през миналия кръг срещу Добруджа.

От друга страна „шоколадите“ записват първа загуба.

Несебър имат 6 точки във временното класиране, докато Спортист (Своге) е с 5 пункта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google