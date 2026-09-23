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Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

  • 23 сеп 2026 | 18:59
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Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков коментира жребия от Sesame Купа на България и другите актуални теми около разградчани.

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„Лудогорец винаги е играл на всички фронтове. Тази година няма Европа, ще има малко време да работим. Обновихме отбора, доста хора си тръгнаха и доста бяха привлечени. Разговаряхме само с Йовичевич, другите писания не са верни, че сме преговаряли и с други треньори. Изключително коректно се разделихме с Томас Райс".

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

"Една селекция никога не може да се изпълни на 100 процента. В последния момент, някои от привлечените бяха цел номер 1. Дестинация като България знаете, че не е много привлекателна затова става по-трудно. Всички нови са на разположения на новия старши треньор".

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

"Патили сме си доста в мачовете за Купата. Миналата година спечелихме трудно срещу Черноморец. Няма място за подценяваме. Приветсвам решението мачовете да се играят през уикенда. Надявам се да стане празник за футбола".

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