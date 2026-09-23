Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков коментира жребия от Sesame Купа на България и другите актуални теми около разградчани.

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

„Лудогорец винаги е играл на всички фронтове. Тази година няма Европа, ще има малко време да работим. Обновихме отбора, доста хора си тръгнаха и доста бяха привлечени. Разговаряхме само с Йовичевич, другите писания не са верни, че сме преговаряли и с други треньори. Изключително коректно се разделихме с Томас Райс".

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

"Една селекция никога не може да се изпълни на 100 процента. В последния момент, някои от привлечените бяха цел номер 1. Дестинация като България знаете, че не е много привлекателна затова става по-трудно. Всички нови са на разположения на новия старши треньор".

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

"Патили сме си доста в мачовете за Купата. Миналата година спечелихме трудно срещу Черноморец. Няма място за подценяваме. Приветсвам решението мачовете да се играят през уикенда. Надявам се да стане празник за футбола".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google