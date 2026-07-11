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Вихрен надви "шоколадите"

  • 11 юли 2026 | 20:07
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Вихрен надви "шоколадите"

Вихрен се наложи над Спортист (Своге) с 2:0 в контролна среща, играна на Националната футболна база в "Бояна". Тимът от Сандански откри резултата още във втората минута, когато получиха право да изпълнят дузпа. Марио Ивов застана зад топката и отбеляза.

През втората част Преслав Йорданов беше изведен зад гърба на противниковата защита и удвои преднината на своя отбор. При ситуацията останаха съмнения за засада, но такава не беше отсъдена и в крайна сметка попадението беше зачетено.

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