Пепа Марникас: За нас Купата е цел, няма да подценим нито един отбор

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас сподели, че спечелването на Sesame Купа на България е една от целите на отбора. Тя говори след жребия, който отреди "червените" да срещнат победителя от двойката Нефтохимик - Спортист (Своге) на старта на надпреварата.

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"Били сме в долните дивизии и сме играли като домакини за Купата на България. Имаме една паметна победа срещу Берое. Не е някаква изненада за нас. Аз лично смятам, че нито един отбор не трябва да бъде подценяван. Независимо дали е от “В” или “Б” група. Всеки един отбор играе максимално мотивиран срещу ЦСКА. Иска да покаже най-доброто на което е способен. За нас Купата е цел и нито един отбор няма да бъде подценяван.

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Всички мачове са много оспорвани. Който си позволи да подцени съперник, ще загуби точки. В дербитата няма значение моментното състояние. Там мотивацията е друга. Дали някой ще играе в евротурнирите до Нова година, няма значение", заяви Марникас.

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