Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. Пепа Марникас: За нас Купата е цел, няма да подценим нито един отбор

Пепа Марникас: За нас Купата е цел, няма да подценим нито един отбор

  • 23 сеп 2026 | 19:55
  • 779
  • 1

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948 Пепа Марникас сподели, че спечелването на Sesame Купа на България е една от целите на отбора. Тя говори след жребия, който отреди "червените" да срещнат победителя от двойката Нефтохимик - Спортист (Своге) на старта на надпреварата.

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч
ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

"Били сме в долните дивизии и сме играли като домакини за Купата на България. Имаме една паметна победа срещу Берое. Не е някаква изненада за нас. Аз лично смятам, че нито един отбор не трябва да бъде подценяван. Независимо дали е от “В” или “Б” група. Всеки един отбор играе максимално мотивиран срещу ЦСКА. Иска да покаже най-доброто на което е способен. За нас Купата е цел и нито един отбор няма да бъде подценяван.

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

Всички мачове са много оспорвани. Който си позволи да подцени съперник, ще загуби точки. В дербитата няма значение моментното състояние. Там мотивацията е друга. Дали някой ще играе в евротурнирите до Нова година, няма значение", заяви Марникас.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ОФК Костинброд излъга Героя за купата на АФЛ

ОФК Костинброд излъга Героя за купата на АФЛ

  • 23 сеп 2026 | 19:08
  • 716
  • 0
Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

  • 23 сеп 2026 | 19:04
  • 2196
  • 2
Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

Караманджуков: Водихме разговори само с Йовичевич

  • 23 сеп 2026 | 18:59
  • 1674
  • 2
Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

  • 23 сеп 2026 | 18:58
  • 3775
  • 5
Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

  • 23 сеп 2026 | 18:56
  • 641
  • 0
ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 27702
  • 54
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 27702
  • 54
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 9421
  • 6
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 48157
  • 126
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 21423
  • 37
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 7028
  • 17
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 12211
  • 8