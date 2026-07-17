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Спортист (Своге) бие израелци, Захари Сираков доволен

  • 17 юли 2026 | 21:07
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Спортист (Своге) бие израелци, Захари Сираков доволен

Спортист (Своге) се наложи с 2:1 над Апоел (Петах Тиква, Израел) в приятелска среща. „Шоколадите“ дръпнаха в резултата още в началните десетина минути. Точни бяха Кевин Нага и Абдул Фофана. Изрелците реализираха почетното си попадение след почивката.

След края на контролата Захари Сираков, старши треньор на Спортист коментира пред клубния сайт.

„Завършваме една добра подготовка. Най-важното е, че всички в отбора са здрави. Срещу Апоел се получи мъжки мач и влагането на футболистите ме удовлетворява. Сега вече гледаме към предстоящия официален мач срещу Монтана“.

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