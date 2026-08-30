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  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

  • 30 авг 2026 | 17:10
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Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Спортист Своге направи равенство 0:0 срещу Марек в мач от 6 кръг на Втора лига.

Ето какъв коментар направи след срещата старши треньорът Захари Сираков.

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„През първото полувреме играхме много добре и още във 2-рата минута Кевин пропусна чиста ситуация за гол. Ако бяхме реализирали, това щеше да ни даде още повече самочувствие и можеше мачът да се развие по друг начин“, коментира Сираков пред официалния сайт на Спортист.

„В последните 30 минути обаче отстъпихме инициативата на противника и трябва да бъдем честни – можеше и да загубим“, добави наставникът.

„В момента нямаме достатъчно широчина в състава и възможности от пейката, за да освежим и усилим отбора, затова и смените ни са ограничени. Въпреки това взимаме точката и продължаваме да работим“, завърши Захари Сираков.

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