Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Спортист Своге направи равенство 0:0 срещу Марек в мач от 6 кръг на Втора лига.

Ето какъв коментар направи след срещата старши треньорът Захари Сираков.

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

„През първото полувреме играхме много добре и още във 2-рата минута Кевин пропусна чиста ситуация за гол. Ако бяхме реализирали, това щеше да ни даде още повече самочувствие и можеше мачът да се развие по друг начин“, коментира Сираков пред официалния сайт на Спортист.

„В последните 30 минути обаче отстъпихме инициативата на противника и трябва да бъдем честни – можеше и да загубим“, добави наставникът.

„В момента нямаме достатъчно широчина в състава и възможности от пейката, за да освежим и усилим отбора, затова и смените ни са ограничени. Въпреки това взимаме точката и продължаваме да работим“, завърши Захари Сираков.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google