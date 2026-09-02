Два "Спортист"-а играха, спечели Рилски

Рилски спортист (Самоков) победи с 2:1 Спортист (Своге) в мач от междинния седми кръг на Втора лига, игран на стадион „Искър“ в Самоков. Гостите започнаха една идея по-добре в срещата, като Ивайло Неделчев направи две важни намеси. Постепенно „скиорите“ взеха надмощие и в 29-ата минута откриха резултата. Павел Тодоров засече с глава центриране от корнер на Георги Търтов. До края на първата част Рилецо не позволи на своя съперник да отговори. Още преди началото на втората част в игра се появи ново попълнение на самоковци Марто Бойчев, който замени Георги Божилов. Също така Юлиан Ненов отстъпи своето място на Илия Русинов. Русинов веднага имаше възможност да стреля към вратата на Спортист, но ударът му бе неточен.

До 85-ата минута домакините изглежда контролираха случващото се, но Антонио Попов успя да изравни след грешка в отбраната. Веднага след центъра „сините“ се хвърлиха в атака обаче „сините“ и играч на гостите засече остро подаване на Марто Бойчев във своята врата. Това бе втора поредна домакинска победа на тима, който удължава серията си без загуба на пет двубоя.

Рилски спортист вече има 9 точки в актива си и вече е на 11-о място в класирането. Спортист остава с шест на 16-а позиция.

Рилски спортист 2:1 Спортист (Своге)

1:0 Павел Тодоров (29)

1:1 Антонио Попов (85)

2:1 Валентин Кърчев (86-а)

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