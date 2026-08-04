Захари Сираков: Убеден съм, че с тази игра победите няма да закъснеят

Спортист (Своге) направи равенство 0:0 при гостуването на Добруджа в Добрич в мач от 2 кръг на Втора лига. Това бе второ поредно реми за „шоколадите“ срещу отбор, доскорошен участник в елита, след като на старта бе фиксирано 2:2 срещу Монтана.

„След втория кръг оставаме непобедени. Изиграхме много дисциплиниран мач срещу силен съперник, какъвто несъмнено е Добруджа, който до скоро беше в Първа лига, и то като гости“, коментира след края на двубоя старши треньорът Захари Сираков.

„Създадохме достатъчно положения, за да спечелим, но за съжаление не успяхме да реализираме. Спечелихме точката, продължаваме да работим върху завършващия удар и съм убеден, че с тази игра победите няма да закъснеят“, добави още наставникът.

В 3 кръг Спортист е домакин на Пирин (Благоевград) на 9 август (неделя) от 18:00 часа.

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