Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спортист (Своге)
  3. Захари Сираков: Убеден съм, че с тази игра победите няма да закъснеят

Захари Сираков: Убеден съм, че с тази игра победите няма да закъснеят

  • 4 авг 2026 | 09:29
  • 846
  • 0
Захари Сираков: Убеден съм, че с тази игра победите няма да закъснеят

Спортист (Своге) направи равенство 0:0 при гостуването на Добруджа в Добрич в мач от 2 кръг на Втора лига. Това бе второ поредно реми за „шоколадите“ срещу отбор, доскорошен участник в елита, след като на старта бе фиксирано 2:2 срещу Монтана.

„След втория кръг оставаме непобедени. Изиграхме много дисциплиниран мач срещу силен съперник, какъвто несъмнено е Добруджа, който до скоро беше в Първа лига, и то като гости“, коментира след края на двубоя старши треньорът Захари Сираков.

„Създадохме достатъчно положения, за да спечелим, но за съжаление не успяхме да реализираме. Спечелихме точката, продължаваме да работим върху завършващия удар и съм убеден, че с тази игра победите няма да закъснеят“, добави още наставникът.

В 3 кръг Спортист е домакин на Пирин (Благоевград) на 9 август (неделя) от 18:00 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Косич: Водещите ни играчи не се справиха много добре, срещу Левски ще искаме да победим

Косич: Водещите ни играчи не се справиха много добре, срещу Левски ще искаме да победим

  • 3 авг 2026 | 23:27
  • 2362
  • 3
Ясен Петров: Надяваме се да продължим в същия дух

Ясен Петров: Надяваме се да продължим в същия дух

  • 3 авг 2026 | 23:20
  • 2328
  • 4
Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

  • 3 авг 2026 | 23:08
  • 37824
  • 66
Лудогорец II се справи с Локомотив (ГО)

Лудогорец II се справи с Локомотив (ГО)

  • 3 авг 2026 | 22:40
  • 2111
  • 2
Левски с една рокада за мачовете в ШЛ, извади Сангаре от списъка

Левски с една рокада за мачовете в ШЛ, извади Сангаре от списъка

  • 3 авг 2026 | 22:17
  • 19000
  • 9
Станимир Стоилов: Левски е силен отбор! Вярвам, че ще продължи напред

Станимир Стоилов: Левски е силен отбор! Вярвам, че ще продължи напред

  • 3 авг 2026 | 22:15
  • 12675
  • 34
Виж всички

Водещи Новини

Левски излиза за още една крачка към мечтата

Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
  • 10987
  • 65
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 4940
  • 0
Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

Обновеният Спартак (Вн) би Локо (Пд), изпревари двата ЦСКА и влезе в топ 3 на efbet Лига

  • 3 авг 2026 | 23:08
  • 37824
  • 66
Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

Макаби с тежко наказание от УЕФА преди мача с ЦСКА, и "червените" страдат заради него

  • 3 авг 2026 | 20:12
  • 40203
  • 142
Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

Левски ще удовлетвори голямо желание на “Левски на левскарите”

  • 3 авг 2026 | 17:38
  • 46428
  • 108
Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

Етър обърна Янтра и зарадва феновете на "Ивайло"

  • 3 авг 2026 | 20:37
  • 13959
  • 27