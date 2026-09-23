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  3. Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

  • 23 сеп 2026 | 19:04
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Боримиров: И двата отбора са приемливи, ще се отнесем максимално сериозно

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров сподели мнението си след жребия за Sesame Купа на България, който отреди "сините" да се изправят срещу победителя от двойката Крумовград - Спартак (Плевен). Той заяви, че отборът ще се отнесе максимално сериозно към своя противник, без значение кой е той.

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"И двата отбора са приемливи. Ние ще се отнесем максимално сериозно към всеки от тях. Надявам се условията да са добри, за да може да се играе футбол. Доколкото разбрах, Спартак (Плевен) играе мачовете си в Ловеч. Там условията са доста добри.

Има умора във футболистите. Има и болежки, които са предпоставки за контузии. Затова отложихме мача с Лудогорец", каза Боримиров.

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