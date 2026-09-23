Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив) ІІ
  3. Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

  • 23 сеп 2026 | 18:56
  • 174
  • 0
Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

Нефтохимик (Бургас) се наложи с 3:0 у дома над Локомотив II (Пловдив). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците изиграха интригуващ двубой с добро темпо. В 63 минути от него, пловдивчани бяха с намален състав. Те започнаха по-добре. В началото владееха инициативата, повече атакуваха. Борислав Бенов пропиля отлична възможност да даде преднина на отбора си. Домакините също направиха пропуски. В 27-ата минута, Станислав Витанов спря с нарушение откъсващ се футболист на бургазлии и съдията го отстрани с червен картон. След това Нефтохимик налиташе отвсякъде към противниковата врата, но не я улучваше. Логичното се случи в 37-ата минута, когато Христо Георгиев откри резултата. След почивката, Локо започна активно, но и съперника отвърна със същото. Капитанът Нуретин Пюскюлю премахна интригата като вкара с глава след центриран от фаул в 68-ата минута. В 80-ата същото стори и Тодор Петров след центриране от корнер.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА постигна убедителна победа над Ботев Пловдив при U15

ЦСКА постигна убедителна победа над Ботев Пловдив при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:56
  • 1244
  • 0
Георги Иванов връчи дипломите на новите притежатели на УЕФА ПРО лиценз

Георги Иванов връчи дипломите на новите притежатели на УЕФА ПРО лиценз

  • 23 сеп 2026 | 13:55
  • 2267
  • 13
Етър измъкна равенство срещу Левски с късен гол при U15

Етър измъкна равенство срещу Левски с късен гол при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:50
  • 976
  • 0
Славия и Лудогорец завършиха 4:4 в голово шоу при U15

Славия и Лудогорец завършиха 4:4 в голово шоу при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:45
  • 630
  • 0
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 18560
  • 30
"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

  • 23 сеп 2026 | 13:15
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 18277
  • 32
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 4494
  • 2
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 43337
  • 112
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 18560
  • 30
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 5214
  • 10
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 11378
  • 7