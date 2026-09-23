Нефтохимик победи десет от дубъла на Локо (Пловдив)

Нефтохимик (Бургас) се наложи с 3:0 у дома над Локомотив II (Пловдив). Срещата е от петия кръг на Югоизточната Трета лига. Съперниците изиграха интригуващ двубой с добро темпо. В 63 минути от него, пловдивчани бяха с намален състав. Те започнаха по-добре. В началото владееха инициативата, повече атакуваха. Борислав Бенов пропиля отлична възможност да даде преднина на отбора си. Домакините също направиха пропуски. В 27-ата минута, Станислав Витанов спря с нарушение откъсващ се футболист на бургазлии и съдията го отстрани с червен картон. След това Нефтохимик налиташе отвсякъде към противниковата врата, но не я улучваше. Логичното се случи в 37-ата минута, когато Христо Георгиев откри резултата. След почивката, Локо започна активно, но и съперника отвърна със същото. Капитанът Нуретин Пюскюлю премахна интригата като вкара с глава след центриран от фаул в 68-ата минута. В 80-ата същото стори и Тодор Петров след центриране от корнер.

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