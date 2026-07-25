Монтана се спаси в последните секунди срещу "шоколадите"

Спортист (Своге) и Монтана изиграха драматичен мач на старта на новия сезон във Втора лига. Срещата завърши 2:2, като футболистите на Захари Сираков изпуснаха победата в последните секунди.

Португалският нападател на "шоколадите" Кевин Нага даде аванс на своите в десетата минута, но скоро след това Велислав Василев изравни с точен удар. В средата на второто полувреме Фофана Абдул отново намери мрежата зад вратаря на Монтана. Когато нещата отиваха към успех на домакините, Георги Каракашев изравни в добавеното време.

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