Локо (София) прати двама под наем в Спортист

Юношите на Локомотив (София) Емил Геров и Михаил Захариев ще играят под наем в Спортист (Своге) до края на сезона. Геров направи дебюта си в края на изминалия сезон, като изигра 7 мача с червено-черната фланелка и впечатли с изявите си на терена. Захариев също дебютира през сезон 2025/2026 срещу Берое, а през миналата седмица подписа и първия си професионален договор с “Локомотив” със срок 3 години.

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"Вярваме, че Геров и Захариев ще получат достатъчно шанс за изява и ще следим тяхното развитие в “MrBit” Втора лига. Ръководството на Локомотив пожелава на Емил Геров и Михаил Захариев здраве, късмет и успехи и с нетърпение ги очаква обратно в клуба", написаха от Локо.

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