Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

  • 23 сеп 2026 | 18:58
  • 920
  • 0
Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров каза, че ако "червените" искат да дублират Купата на България, трябва да подходят концентрирано срещу всеки един съперник. На старта те ще срещнат победителя от двойката Родопа (Смолян) - Несебър.

Александров допълни, че все още няма точна дата за откриване на новия стадион, а също така добави, че ЦСКА е в много сериозно търсене на подходящ за клуба треньор.

“За мен жребият е без значение. Важното е как ще подходим във всички мачове - не само в първи и втори кръг, но и до финала. Тази купа се печели с постоянство.

Не можем да кажем, кога ще е откриването на новия стадион. Ще дадем максимално достоверна информация в първия ден, в който можем да я дадем. Ако посочим дата, трябва да сме на 100% сигурни, а към момента не е така."

"Изненадан съм от този въпрос към мен. За него отговаря спортното ръководство. Мога да кажа, че ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да го обявим", каза Александров относно това кой ще наследи за постоянно напусналия Христо Янев..

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА постигна убедителна победа над Ботев Пловдив при U15

ЦСКА постигна убедителна победа над Ботев Пловдив при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:56
  • 1244
  • 0
Георги Иванов връчи дипломите на новите притежатели на УЕФА ПРО лиценз

Георги Иванов връчи дипломите на новите притежатели на УЕФА ПРО лиценз

  • 23 сеп 2026 | 13:55
  • 2268
  • 13
Етър измъкна равенство срещу Левски с късен гол при U15

Етър измъкна равенство срещу Левски с късен гол при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:50
  • 976
  • 0
Славия и Лудогорец завършиха 4:4 в голово шоу при U15

Славия и Лудогорец завършиха 4:4 в голово шоу при U15

  • 23 сеп 2026 | 13:45
  • 630
  • 0
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 18565
  • 30
"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

"Отбор на надеждата" ще отпразнува 15-годишен юбилей с голям фестивал

  • 23 сеп 2026 | 13:15
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

ЦСКА започва защитата на Купата в Смолян или Несебър, Левски може да гостува в Ловеч

  • 23 сеп 2026 | 18:40
  • 18300
  • 32
По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

По-скъп и модерен трофей, но с почит към миналото за новия носител на Sesame Купа на България (снимка)

  • 23 сеп 2026 | 18:11
  • 4504
  • 2
Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

Важни 6 месеца за ЦСКА, “червените” изпълняват условие на УЕФА или изхвърчат служебно от Европа

  • 23 сеп 2026 | 13:05
  • 43343
  • 112
Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

Официално: Игор Йовичевич се завърна начело на Лудогорец

  • 23 сеп 2026 | 13:20
  • 18565
  • 30
Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

Българският диамант на Милан Валери Владимиров пред Sportal.bg: Готов съм за своя момент в Серия "А"

  • 23 сеп 2026 | 16:20
  • 5219
  • 10
Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

Виктория Ангелова в "Гостът на Sportal.bg": Още на първия ден в атлетиката се разплаках

  • 23 сеп 2026 | 09:55
  • 11381
  • 7