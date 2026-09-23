Александров: ЦСКА много сериозно търси правилния треньор, няма дата за откриване на новия стадион

Техническият директор на ЦСКА Михаил Александров каза, че ако "червените" искат да дублират Купата на България, трябва да подходят концентрирано срещу всеки един съперник. На старта те ще срещнат победителя от двойката Родопа (Смолян) - Несебър.

Александров допълни, че все още няма точна дата за откриване на новия стадион, а също така добави, че ЦСКА е в много сериозно търсене на подходящ за клуба треньор.

“За мен жребият е без значение. Важното е как ще подходим във всички мачове - не само в първи и втори кръг, но и до финала. Тази купа се печели с постоянство.

Не можем да кажем, кога ще е откриването на новия стадион. Ще дадем максимално достоверна информация в първия ден, в който можем да я дадем. Ако посочим дата, трябва да сме на 100% сигурни, а към момента не е така."

"Изненадан съм от този въпрос към мен. За него отговаря спортното ръководство. Мога да кажа, че ЦСКА е в много сериозно търсене на правилния избор за треньор и се надявам в най-скоро време да го обявим", каза Александров относно това кой ще наследи за постоянно напусналия Христо Янев..

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