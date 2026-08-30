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Съставите на Каляри и Интер, Киву прави няколко промени за "нерадзурите"

  • 30 авг 2026 | 21:10
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Съставите на Каляри и Интер, Киву прави няколко промени за "нерадзурите"

Шампионът на Италия Интер гостува тази вечер на Каляри в мач от 2-рия кръг на Серия А. Воденият от Кристиан Киву тим на Интер стартира защита на титлата си с категоричен успех у дома с 4:1 над Монца. Въпреки че бе изравнен след първия си гол, грандът от Милано реализира три попадения през второто полувреме. Каляри пък спечели трудното гостуване на Парма с 1:0, записвайки първа победа в откриващ кръг от 2013 година насам.

Статистиката от последните срещи е изцяло в полза на гостите от Милано. Интер спечели цели 9 от последните си 10 мача срещу този съперник в Серия А. През изминалия сезон „нерадзурите“ надделяха и в двата сблъсъка – 2:0 в Сардиния и 3:0 на „Джузепе Меаца“. Въпреки че Каляри е в серия от четири поредни победи във всички турнири с края на миналия сезон и лятната подготовка, островният тим ще трябва да даде най-доброто от себе си, за да спре серията на шампионите.

Сардинци започват в атака с младия сенегалец Пол Менди, който ще е подпомаган в задни позиции от Даниел Малдини, Джакопо Фацини и Мишел Адопо.

Кристиан Киву отново реши да не заложи на нито едно ново попълнение в титулярния състав на Интер. Той излиза в обичайното си 3-5-2 и прави три промени в сравнение с победата над Монца в първия кръг. В средата на терена Луиш Енрике започва като десен халф-бек вместо Анди Диуф, а Петър Сучич заменя Пьотър Жиелински в центъра на терена. Останалите в халфовата линия са Николо Барела, Хакан Чалханоолу и Федерико Димарко, които пак са титуляри. Бенжамен Павар пък е предпочетен в отбрана пред Ян Бисек. В предни позиции пък звездата Лаутаро Мартинес отново си партнира с младия Франческо Пио Еспозито/ На вратата пак е новият първи избор на този пост Хосеп Мартинес.

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Снимки: Gettyimages | Снимки: Imago

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