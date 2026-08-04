Киву изрази притесненията си относно Лаутаро и Тюрам и предложи идея за шампионатни мачове в чужбина

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву иска отборът му да остави зад гърба си скорошните неуспехи в дербито с Милан, надявайки се, че промяната на мястото на провеждане ще донесе късмет. "Нерадзурите" се готвят за първото си дерби за сезона срещу градския си съперник, макар и в приятелска среща в Пърт, Австралия. Подобно на „росонерите“, в състава на румънския специалист все още липсват няколко играчи поради ангажименти, свързани със Световното първенство, и контузии. В изявление за официалния уебсайт на клуба младият наставник коментира предстоящия мач и загубените дербита от миналия сезон. Той също така изрази притеснение преди първия кръг на Серия "А", когато италианският шампион ще се изправи срещу Монца у дома, относно състоянието на Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.
Какво искате да видите срещу Милан?
„Искам да видя растеж, както физически, така и по отношение на кондицията. Не ме интересува какъв е типът мач, пред който сме изправени. Щастлив съм, че някои играчи ще получат допълнителни минути на този етап от подготовката, като винаги ще внимаваме да разберем дали сме преодолели часовата разлика и колко рискове можем да поемем.“
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Миналия сезон спечелихте първенството, но загубихте и двете дербита...
„Това е въпрос към феновете. Аз съм треньор и трябва да се тревожа за това да подготвя играчите си в най-добрата възможна форма за дебюта им в първенството. Утрешният мач е приятелски, а трофеите през август не значат нищо. Дербито е специален мач за всички, но в крайна сметка е просто поредният двубой. Интер и Милан са известни по целия свят и със сигурност ще бъде страхотен мач за гледане.“
Ще разчитате ли на някои млади играчи?
„Знам с кого разполагаме. Надявам се те да погледнат кариерите на Федерико Димарко, Франческо Пио Еспозито и Александър Станкович. Зависи от тях, от интензивността, която влагат, и от нивото, което успяват да покажат в мачовете срещу мъжете, което е различно от това в младежките първенства.“
„Съмнявам се, че Лаутаро и Тюрам ще бъдат готови за първия мач от сезона. Ще видим колко време ще е необходимо, за да ги върнем на терена. Не искаме да се излагаме на твърде много рискове. Не е лесно.“
Бихте ли подкрепили идеята за провеждане на мач от първенството в чужбина някой ден?
„Би било хубаво, но не е лесно за организиране, защото включва пътуване до другия край на света за два отбора, които след това имат дълъг път за връщане и други мачове в близко бъдеще. Една идея би могла да бъде да се насрочи в началото на сезона, малко като Тур дьо Франс, който провежда първите си етапи в друга държава, преди да се върне във Франция. Ако първият кръг се играе в чужбина, ще има възможност да се пристигне по-рано, може би седмица по-рано, да се изиграе първия мач и след това да се завърнеш у дома и да продължиш с втория мач от сезона. Пак няма да е лесно, но поне ще бъде в началото на сезона. Популяризирането на италианския футбол със сигурност е важно: всички го искаме, но трябва да се направи нещо. Това би могло да бъде идея за износ на италианския футбол и в другия край на света.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages