Киву изрази притесненията си относно Лаутаро и Тюрам и предложи идея за шампионатни мачове в чужбина

Старши треньорът на Интер Кристиан Киву иска отборът му да остави зад гърба си скорошните неуспехи в дербито с Милан, надявайки се, че промяната на мястото на провеждане ще донесе късмет. "Нерадзурите" се готвят за първото си дерби за сезона срещу градския си съперник, макар и в приятелска среща в Пърт, Австралия. Подобно на „росонерите“, в състава на румънския специалист все още липсват няколко играчи поради ангажименти, свързани със Световното първенство, и контузии. В изявление за официалния уебсайт на клуба младият наставник коментира предстоящия мач и загубените дербита от миналия сезон. Той също така изрази притеснение преди първия кръг на Серия "А", когато италианският шампион ще се изправи срещу Монца у дома, относно състоянието на Лаутаро Мартинес и Маркюс Тюрам.

Какво искате да видите срещу Милан?

„Искам да видя растеж, както физически, така и по отношение на кондицията. Не ме интересува какъв е типът мач, пред който сме изправени. Щастлив съм, че някои играчи ще получат допълнителни минути на този етап от подготовката, като винаги ще внимаваме да разберем дали сме преодолели часовата разлика и колко рискове можем да поемем.“

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Миналия сезон спечелихте първенството, но загубихте и двете дербита...

„Това е въпрос към феновете. Аз съм треньор и трябва да се тревожа за това да подготвя играчите си в най-добрата възможна форма за дебюта им в първенството. Утрешният мач е приятелски, а трофеите през август не значат нищо. Дербито е специален мач за всички, но в крайна сметка е просто поредният двубой. Интер и Милан са известни по целия свят и със сигурност ще бъде страхотен мач за гледане.“

🎙️ Cristian Chivu on the youngsters on tour with the first team:



“I hope they look at the paths taken by Dimarco, Esposito and Stanković. It all depends on them and the intensity they bring, the level they can reach alongside senior players. That level is very different from… pic.twitter.com/AMIwBzLERc — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 4, 2026

Ще разчитате ли на някои млади играчи?

„Знам с кого разполагаме. Надявам се те да погледнат кариерите на Федерико Димарко, Франческо Пио Еспозито и Александър Станкович. Зависи от тях, от интензивността, която влагат, и от нивото, което успяват да покажат в мачовете срещу мъжете, което е различно от това в младежките първенства.“

🚨🎙️ Cristian Chivu on the players returning late:



“I doubt they’ll be ready for the opening match. Let’s see how long it takes them to be back on the pitch, we don’t want to take unnecessary risks. It won’t be easy.” @Inter pic.twitter.com/uRfgyQrkf8 — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 4, 2026

Как са Лаутаро и Тюрам?

„Съмнявам се, че Лаутаро и Тюрам ще бъдат готови за първия мач от сезона. Ще видим колко време ще е необходимо, за да ги върнем на терена. Не искаме да се излагаме на твърде много рискове. Не е лесно.“

🎙️ Cristian Chivu on the possibility of playing a Serie A match abroad:



“It would be nice, but it would be difficult to organize. If it was scheduled for the first match of the season it might be easier, the teams could arrive early. Promoting Italian football is important, but… pic.twitter.com/4lkXyhAqhS — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 4, 2026

Бихте ли подкрепили идеята за провеждане на мач от първенството в чужбина някой ден?

„Би било хубаво, но не е лесно за организиране, защото включва пътуване до другия край на света за два отбора, които след това имат дълъг път за връщане и други мачове в близко бъдеще. Една идея би могла да бъде да се насрочи в началото на сезона, малко като Тур дьо Франс, който провежда първите си етапи в друга държава, преди да се върне във Франция. Ако първият кръг се играе в чужбина, ще има възможност да се пристигне по-рано, може би седмица по-рано, да се изиграе първия мач и след това да се завърнеш у дома и да продължиш с втория мач от сезона. Пак няма да е лесно, но поне ще бъде в началото на сезона. Популяризирането на италианския футбол със сигурност е важно: всички го искаме, но трябва да се направи нещо. Това би могло да бъде идея за износ на италианския футбол и в другия край на света.“

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Снимки: Gettyimages