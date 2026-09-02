Интер официално се раздели с дългогодишния си спортен директор, той реагира с емоционално послание

Спортният директор на Интер Пиеро Аузилио официално напуска "нерадзурите" след близо 28 години работа в клуба. Двете страни обявиха раздялата си по взаимно съгласие.

Договорът на Аузилио изтичаше през лятото на 2027 г., като още днес в Италия се появиха информации, че контрактът няма да бъде подновен - по инициатива на самия шеф. В основата на незабавната раздяла е липсата на съгласие за подновяване на контракта: Аузилио е поискал удължаване с три години (или 1+2), докато от клуба са му предложили само едногодишен договор.

⚫️UFFICIALE🔵



FC Internazionale Milano e Piero Ausilio comunicano di aver deciso di comune accordo di separare le loro strade da oggi.



Ausilio ha lavorato nei quadri del club per circa 28 anni, con responsabilità sempre crescenti. Per molte stagioni Piero ha ricoperto il ruolo… pic.twitter.com/lqTPMqGLG8 — Daniele Mari (@marifcinter) September 2, 2026

Въпреки това раздялата между двете страни се случва без напрежение. На позицията спортен директор Интер съобщи, че повишава Дарио Бачин, който официално ще бъде „Главен спортен директор“.

Президентът и главен изпълнителен директор на шампионите Джузепе Марота заяви: „Бих искал да благодаря на Пиеро от името на целия клуб, собствениците и всеки един служител в голямото семейство на „нерадзури“. Пиеро и аз споделихме моменти на радост, победи, интензивна работа и огромна страст“.

🚨⚫️🔵 OFFICIAL: Inter appoint Dario Baccin as new sporting director as Piero Ausilio leaves the club with immediate effect. pic.twitter.com/IMnidan3yr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2026

Самият Аузилио пък публикува емоционално послание за сбогуването си с Интер, публикувано и на сайта на клуба:

„След 28 незабравими години дойде най-трудният момент: да се сбогувам с това, което за мен никога не е било просто отбор, а втора кожа. За почти три десетилетия дадох на Интер всяка една секунда от живота си, всяка частица енергия, всеки удар на сърцето. Интер е в кръвта ми, това е въздухът, който дишах всеки ден. Моята най-дълбока и трогателна благодарност е към вас, феновете, пулсиращата душа на тази фланелка, които ме придружавахте и подкрепяхте в това безкрайно пътуване.

⚫️🔵 OFFICIAL - Piero Ausilio has LEFT #Inter.



"After 28 unforgettable years, the most difficult moment has arrived: saying goodbye to what has never been just a team to me, but a second skin. In almost three decades, I have given #Inter every second of my life, every ounce of… pic.twitter.com/2aLthDwZII — Inter Xtra (@Inter_Xtra) September 2, 2026

Благодаря на собствениците, ръководителите и всички сътрудници, които през годините ми гласуваха доверие, давайки ми честта да ръководя спортната област на този гигант в световния футбол. И благодаря на всички треньори, играчи, велики шампиони и истински мъже, които със своя талант и пот издигнаха трофеи, които ще останат завинаги гравирани в историята на този клуб, като Втората звезда на „нерадзурите“. Напускам тази роля, но никога няма да мога да се откъсна от тези цветове. Днес не се затваря само една професионална глава: една част от душата ми се разделя с това, което обичах най-много. Благодаря ти, Интер.“

През годините Аузилио е заемал различни позиции в клуба, като се присъединява към Интер още през далечната 1998 г. като секретар на младежката академия. През декември 2010 г. той започва работа с първия отбор на Интер, преди да стане спортен директор и ръководител на техническия отдел през февруари 2014 г. В тази важна роля той помогна на клуба да спечели цели 9 трофея: три шампионски титли, три Купи на Италия и три Суперкупи на страната. Неговата работа помогна също на Интер да достигне до три европейски финала: два в Шампионската лига и един в Лига Европа.

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