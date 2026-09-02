Веласкес обяви на кои футболисти ще разчита срещу Славия

Левски обяви групата за предстоящия си мач със Славия, като в нея попаднаха както основни фигури от състава, така и няколко от новите попълнения.

"Сините" ще разполагат с 23 футболисти за двубоя, а треньорският щаб вече определи играчите, на които ще разчита в търсене на пореден успех.

Вратари: Светослав Вуцов, Владимир Владимиров

Защитници: Алдаир, Хевертон, Димитров, Серафимов, Макун, Майкон, Сентейес

Халфове: Търдин, Мубарик, Митков, Груич, Сержиньо, Сула

Нападатели: Евертон, Райчев, Кусо, Око-Флекс, Рейналдо, Стоянчов, Перейра

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