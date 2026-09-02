Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

Синът на легендарния Георги Аспарухов - Андрей, излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашната пресконференция, на която беше представен новият генерален спонсор на Левски. На брифинга беше споделено, че има вероятност стадионът в "Сухата река" да смени името си.

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

"Когато представител на фирма, ставаща генерален спонсор на Левски каже на първата си пресконференция: “Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му“, значи не знае, какво е Левски и къде е попаднал. Жалко", написа Андрей Аспарухов.

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