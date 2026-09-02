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  3. Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

  • 2 сеп 2026 | 10:09
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Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

Синът на легендарния Георги Аспарухов - Андрей, излезе с публикация в социалните мрежи след вчерашната пресконференция, на която беше представен новият генерален спонсор на Левски. На брифинга беше споделено, че има вероятност стадионът в "Сухата река" да смени името си.

Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"
Левски ще преговаря за името на стадион "Георги Аспарухов"

"Когато представител на фирма, ставаща генерален спонсор на Левски каже на първата си пресконференция: “Г-н Бостанджиев иска да се направи нов стадион, а след това бихме преговаряли с удоволствие за името му“, значи не знае, какво е Левски и къде е попаднал. Жалко", написа Андрей Аспарухов.

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