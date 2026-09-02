Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА за Суперкупата на България вече са в продажба. Пропуските за предстоящия двубой на 9 септември бяха пуснати точно в 10:00 часа.

Тъй като отборът на Хулио Веласкес се води символичен домакин, то "сините" привърженици ще бъдат настанени в секторите А и Б. Съответно тези на "армейците" ще имат на разположение В и Г.

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Буферни зони на Националния стадион ще бъдат "Лъвчетата" на сектор Б (блокове 25, 26 и 27), както и "Лъвчетата" на сектор Г (блокове 43, 44 и 45). Последни в продажба ще бъдат пуснати билети за блок 10 на Сектор А и блок 28 на Сектор В.

Цени на билетите:

- Сектор А (ВИП) – 100 евро

- Сектор А (ложи 3, 4, 5, 6, 7) – 50 евро

- Сектори А и В – 30 евро

- Сектори Б и Г – 15 евро

Битката за трофея е следващата сряда от 18:30 часа.

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