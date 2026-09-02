Обявиха съдията за Левски - ЦСКА 1948

Мариян Гребенчарски ще ръководи дербито на 8-ия кръг в efbet Лига между Левски и ЦСКА 1948. Двубоят е в събота (5 септември) от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".

Радослав Гидженов пък ще бъде главен арбитър на "Коритото", където един срещу друг ще се изправят Спартак (Варна) и ЦСКА.

Ето всички съдийски назначения за мачовете от 8-ия кръг:

4 септември 2026 г., петък, 19:00 ч

ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Ивелин Венциславов Занев

4 септември 2026 г., петък, 21:15 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Петър Милков Николов

СН: Георги Крумов Виделов

5 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров

4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков

СН: Георги Генов Нарлев

5 септември 2026 г., събота, 21:15 ч.

ПФК Левски - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Радан Василев Мирянов

6 септември 2026 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димо Стоянов Димов

СН: Крум Добринов Стоилов

6 септември 2026 г., неделя, 21:15 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов

4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Михаел Петков Павлов

СН: Никола Петров Джугански

7 септември 2026 г., понеделник, 20:30 ч.

ФК Дунав Русе - ПФК Славия 1913

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров

СН: Цветан Кръстев Кръстев

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