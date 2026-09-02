Обявиха съдията за Левски - ЦСКА 1948

Мариян Гребенчарски ще ръководи дербито на 8-ия кръг в efbet Лига между Левски и ЦСКА 1948. Двубоят е в събота (5 септември) от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов".
Радослав Гидженов пък ще бъде главен арбитър на "Коритото", където един срещу друг ще се изправят Спартак (Варна) и ЦСКА.
Ето всички съдийски назначения за мачовете от 8-ия кръг:
4 септември 2026 г., петък, 19:00 ч
ПФК Септември Сф - ПФК Ботев Враца
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Ивелин Венциславов Занев
4 септември 2026 г., петък, 21:15 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев АД
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Геро Георгиев Писков АВАР: Петър Милков Николов
СН: Георги Крумов Виделов
5 септември 2026 г., събота, 19:00 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Йордан Петров Петров
4-ТИ: Георги Георгиев Новачев ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Георги Генов Нарлев
5 септември 2026 г., събота, 21:15 ч.
ПФК Левски - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов
СН: Радан Василев Мирянов
6 септември 2026 г., неделя, 19:00 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Павлета Веселинова Рашкова АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Крум Добринов Стоилов
6 септември 2026 г., неделя, 21:15 ч.
ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Александър Христов Апостолов
4-ТИ: Кристина Георгиева Георгиева ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Михаел Петков Павлов
СН: Никола Петров Джугански
7 септември 2026 г., понеделник, 20:30 ч.
ФК Дунав Русе - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов ВАР: Мартин Иванов Марков АВАР: Кристиaн Младенов Тодоров
СН: Цветан Кръстев КръстевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google