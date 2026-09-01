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Макун: Готови сме да даваме най-доброто от себе си във всеки един момент

  • 1 сеп 2026 | 13:50
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Защитникът на Левски Кристиан Макун сподели мнението си за победата с 3:1 над Ботев (Пловдив) на "Колежа". "Сините" поведоха с 2:0 и бяха напът да допуснат изравняване, но Светослав Вуцов спаси дузпа при резултат 2:1 в тяхна полза, а в добавеното време на срещата Рейналдо реши всичко с трети гол във вратата на "канарчетата".

"Беше много труден мач срещу противник, който е добър, притежава качествен терен и показа доста интересни неща. Доволен съм от представянето на отбора, защото трябваше да покажем отговор и да се възстановим след загубата от АЕК в плейофа на Шампионската лига“, коментира Макун пред собствения си сайт christianmakoun.com.

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

"Всички допринесохме за победата и показваме, че можем да играем добър футбол. Готови сме да даваме най-доброто от себе си във всеки един момент. Това е ключът към настоящата ни първа позиция в класирането. Но това просто беше още един мач и съм доволен от това как се справяме. Не допуснахме много голове от началото на сезона и трябва да продължим да работим усилено, за да допринесем още в защита", добави още той.

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